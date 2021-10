Dupla suspeita de traficar drogas é presa em Caucaia com mais de R$100 mil em espécie

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu, nessa quinta-feira, 30, um homem e uma mulher que são suspeitos de transportarem drogas do Piauí para o Ceará. Dupla foi abordada por policiais no município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e estava com mais de R$ 100 mil em espécie. Informações são da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Conforme órgão, a dupla foi encontrada por meio de um programa de inteligência artificial da pasta, que localizou o carro dos suspeitos, um Fiat Siena, trafegando pela BR-222. Os agentes conseguiram parar o automóvel e realizaram a abordagem, encontrando um fundo falso no interior do veículo.

Dentro desse compartimento policiais encontraram mais de R$ 100 mil em espécie em uma sacola plástica, além de oito pinos de pó branco, que é uma "substância análoga à cocaína", e aparelhos celulares. Todo material foi apreendido. Dupla foi levada a Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC).

Suspeitos são identificados como Nerivaldo Mendonça de Farias, 36, e Mayara da Conceição Alves, 26. O homem tem passagem por ameaça. Polícia agora investiga outros suspeitos de participarem do esquema de tráfico de drogas entre os estados.

A população que desejar contribuir com as investigações pode realizar denúncias por meio de ligação para os números 181 e (85) 3101-3360. Também é possível mandar mensagem ao número de WhatsApp (85) 3101-0181. O sigilo e o anonimato são garantidos.

