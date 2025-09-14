Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aposta de Cascavel acerta cinco números na Mega-Sena e leva prêmio de R$ 124,6 mil

Bolão acertou os números do concurso 2.914, sorteado nesse sábado, 13
Um bolão de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), acertou cinco números no concurso 2.914 da Mega-Sena e faturou R$124.630,02. O sorteio foi realizado nesse sábado, 13, em São Paulo.

Nenhuma aposta do concurso acertou as seis dezenas, acumulando o prêmio para o próximo sorteio em R$27 milhões.

Confira os números sorteados:

18 - 25 - 35 - 40- 46 - 47

Ao todo, 22 apostas acertaram cinco dezenas no concurso, com prêmios que variam de R$62 mil a R$124 mil. Outras 1.539 apostas totalizaram quatro acertos, faturando R$1.468,33 cada.

Saiba como apostar na Mega-Sena

Os interessados em participar dos concursos da Mega-Sena podem procurar uma lotérica ou pelo site e aplicativo Loterias Caixa . As apostas podem ser feitas até às 19 horas do dia do sorteio, conforme o horário de Brasília.

A aposta mínima é de seis números, e custa R$6. O participante deve escolher de seis a 20 números no volante com a Surpresinha, em que o sistema escolhe os números para o jogador; ou na Teimosinha, modalidade em que o participante concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

Para participar, é preciso ser maior de 18 anos. O pagamento pode ser feito via Pix, cartão de crédito. Para correntistas da Caixa, o valor pode ser pago também via internet banking.

Bolões

Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$18,00, com cada cota a partir de R$7,00. Nesta modalidade, basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Forme um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. Você pode realizar até 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números.

As cotas de bolões organizados pelas lotéricas podem ser adquiridas com uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também estão disponíveis no portal Loterias Online Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br) com a mesma tarifa de serviço adicional.

As vendas dos bolões digitais encerram às 19h30min para os jogos com sorteios no mesmo dia.

