Aposta de Cascavel acerta cinco números na Mega-Sena e leva prêmio de R$ 124,6 mil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.914 da Mega-Sena. O prêmio acumulou em R$27 milhões / Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Um bolão de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), acertou cinco números no concurso 2.914 da Mega-Sena e faturou R$124.630,02. O sorteio foi realizado nesse sábado, 13, em São Paulo. Nenhuma aposta do concurso acertou as seis dezenas, acumulando o prêmio para o próximo sorteio em R$27 milhões.

Confira os números sorteados: 18 - 25 - 35 - 40- 46 - 47 Ao todo, 22 apostas acertaram cinco dezenas no concurso, com prêmios que variam de R$62 mil a R$124 mil. Outras 1.539 apostas totalizaram quatro acertos, faturando R$1.468,33 cada. Saiba como apostar na Mega-Sena Os interessados em participar dos concursos da Mega-Sena podem procurar uma lotérica ou pelo site e aplicativo Loterias Caixa . As apostas podem ser feitas até às 19 horas do dia do sorteio, conforme o horário de Brasília.

Bolões Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$18,00, com cada cota a partir de R$7,00. Nesta modalidade, basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Forme um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. Você pode realizar até 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números. As cotas de bolões organizados pelas lotéricas podem ser adquiridas com uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também estão disponíveis no portal Loterias Online Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br) com a mesma tarifa de serviço adicional.

