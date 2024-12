Suspeito de balear seis pessoas em bar de Cascavel é preso

“A PCCE (Polícia Civil do Estado do Ceará) segue com diligências para localizar outros envolvidos na ocorrência”, também afirmou a SSPDS, que não relatou, porém, quais teriam sido as motivações do crime.



Mais cedo, a pasta já havia divulgado que nenhuma das vítimas feridas corre risco de morrer, sendo que uma, inclusive, já recebeu alta médica. Alguns deles foram encaminhados para o Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza.