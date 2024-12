Seis pessoas são baleadas em tentativa de chacina em Cascavel

De acordo com a pasta, as vítimas estavam em um estabelecimento da região quando foram baleados. Todos foram encaminhados a uma unidade de saúde municipal.

Seis pessoas foram baleadas na noite desse domingo, 15, no município de Cascavel , distante 61 km de Fortaleza . A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que nenhuma das seis vítimas corre risco de morte e uma já recebeu alta.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para reforçar o policiamento na região.

A Delegacia Metropolitana de Cascavel ficou a cargo das investigações do caso, que contam com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária da Região Metropolitana (DPJM).