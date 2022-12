Estudantes cearenses vencem prêmio nacional com cápsula que mata larva do Aedes aegypti

Estudantes de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, foram ganhadores da nona edição brasileira do "Respostas para o Amanhã" (traduzido do inglês "Solve For Tomorrow"), um prêmio global de cidadania corporativa. O grupo desenvolveu cápsulas que, quando colocadas em água parada, liberam gradualmente biocompostos que combatem a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

Karol Canuto e Kauã Vitor são alunos do 1º ano da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Marconi Coelho Reis. Eles contam que a ideia das cápsulas biodegradáveis de baixo custo surgiu ao observar o aumento de casos de arboviroses transmitidas por mosquitos hematófagos na região.

As cápsulas, chamadas Arbocaps, são produzidas a partir de folhas do pinhão roxo, que tem propriedades inseticidas, e da resina do cajueiro. Cada cápsula tem custo de produção de R$ 0,36. Os estudantes realizaram testes prévios em recipientes com as larvas do mosquito e constataram seu efeito larvicida.

Em segundo e terceiro lugar ficaram as equipes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, na cidade de Porto Velho (RO), com o projeto de Elaboração de uma biopomada como alternativa no tratamento da Leishmaniose, e do Centro de Ensino de Tempo Integral Dom Ungarelli, em Pinheiro (MA), com um protótipo de Horta Magnética. O resultado foi anunciado em 22 de novembro.

Os vencedores, seus professores orientadores e suas escolas receberam smartphones, Smart TVs, notebooks e tablets da Samsung.

Cearenses premiados

Essa não é a primeira vez que o Ceará se destaca na competição. Em 2021, uma equipe do campus Crateús do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) ficou em segundo lugar na categoria de Vencedores Nacionais. Os estudantes desenvolveram um projeto que usa a radiação solar para purificar a água de poços.

Na mesma edição, quatro alunos da Escola Estadual de Educação Profissional Maria Môsa da Silva, em Ocara, ficaram entre os mais votados na categoria Júri Popular. O grupo desenvolveu um protótipo de "descastanhador", maquinário capaz de separar a castanha de caju sem danificar o caju.

A iniciativa promovida pela Samsung é conhecida por estimular alunos e professores da rede pública de ensino a desenvolverem soluções para problemas locais por meio da abordagem STEM (sigla em inglês para Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática).

O prêmio está no Brasil desde 2014 e já envolveu mais de 168.559 estudantes, 36.420 professores e 6.049 escolas públicas. Neste ano, registrou um aumento de 65% no número de alunos inscritos, em comparação a 2021.

"Houve o retorno às aulas presenciais e muita coisa mudou, principalmente devido à pandemia de Covid-19. Esta edição se alinhou a essa realidade e olhou para os novos desafios – ou para desafios que não são tão novos, mas que se tornaram mais urgentes", afirma Beatriz Cortese, diretora do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), um dos parceiros da premiação. "O Solve for Tomorrow Brasil reforça o potencial de estudantes e docentes das escolas públicas de inovar, produzir ciência e ajudar a combater desigualdades.”

A edição brasileira do Solve For Tomorrow conta com uma rede de parceiros, como a representação no Brasil da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), a Rede Latino-Americana pela Educação (Reduca) e a Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI), além do apoio do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed).

