Alunas relatam assédio de professor em escola de Cascavel

Jovens de 11 a 14 anos afirmaram que perguntas de caráter sexual eram feitas via WhatsApp, e abusos nas salas de aula

Um professor de 38 anos de uma escola municipal de Cascavel, a 62,9 km de Fortaleza, foi afastado e está sendo investigado pela Polícia Civil suspeito de assediar sexualmente pelo menos 10 alunas. De acordo com o relato das estudantes, o professor as teria acariciado "em suas nucas, cinturas, coxas e mãos".

A denúncia foi feita por jovens de 11 a 14 anos, no dia 10 de outubro. Segundo relatos entregues pela Secretaria da Educação de Cascavel ao O POVO, as garotas sentiam-se constrangidas ao receberem perguntas de cunho sexual do docente.

Em suma, as perguntas eram: “você é virgem?”, “me ama?” e “vamos passar o final de semana na minha casa?”. Uma vítima ainda detalha que o professor chegou a "beijar próximo ao canto da boca". Outra contou que ele “a abraçou, deslizando a mão até suas nádegas”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Secretaria da Educação de Cascavel esclarece que o professor foi prontamente isolado de suas atividades laborais.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) revela que um inquérito foi instaurado na Delegacia Municipal de Cascavel, após denúncia do Conselho Tutelar da região, e o caso segue sob apuração.

Sobre o assunto Acusado de matar eleitor de Lula em Cascavel torna-se réu

Prisão de caseiro acusado de matar eleitor de Lula em Cascavel é mantida

Rei emérito Juan Carlos reivindica imunidade na Inglaterra em caso de assédio

ONGs palestinas relatam assédio de Israel em audiências da ONU

Tags