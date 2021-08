Homem é preso por tentar matar a pedradas uma mulher em Caririaçu

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante, na manhã desse domingo, 22, por tentar matar uma mulher de 50 anos a pedradas, em Caririaçu, a 467,2 quilômetros de Fortaleza. Segundo a Polícia, Cristiano dos Santos Silva foi detido em casa, no bairro Paraíso, no município. A mulher ferida foi socorrida em um terreno baldio pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada a um hospital. O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.

Segundo a Polícia Militar, a mulher foi ferida a pedradas pelo suspeito enquanto eles consumiam bebida alcoólica e usavam drogas, em um terreno baldio do município na noite de sábado, 21. O homem agrediu a vítima com pedradas e a deixou no local. Ela foi socorrida por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A mulher apresentava várias lesões pelo corpo e precisou ser transferida para outra unidade hospitalar, por conta da gravidade das lesões e da necessidade de realizar exames.

Após saber do caso no hospital, a composição da PM se deslocou até a residência do suspeito, no bairro Paraíso, onde ele foi localizado e levado à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, para os procedimentos cabíveis. Cristiano dos Santos Silva foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. O homem encontra-se à disposição da Justiça.



