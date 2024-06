Acusado de matar jovem no interior do Ceará é condenado a 16 anos de prisão

Um homem acusado de matar a tiros um adolescente no interior do Ceará foi condenado a 16 anos de prisão pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menor. Inicialmente, Ramon Freitas cumprirá a pena em regime fechado e não poderá apelar em liberdade. A decisão foi divulgada pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) nessa quinta, 6.

A pena foi dada pela 1° Vara do Júri de Fortaleza na última terça-feira, 4. O crime foi registrado no dia 27 de fevereiro de 2021, no município de Capistrano, nas proximidades do Açude do Tronco.

De acordo com os autos, o assassinato foi premeditado pelo acusado em decorrência de comentários que a vítima teria feito sobre a namorada de Ramon. O reú confessou o crime e informou à Polícia Civil do Ceará (PC-CE) onde o corpo estava.