Chefe de organização criminosa investigado por 14 homicídios é preso no Ceará

Os detalhes das investigações foram repassadas nesta manhã, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) pelo delegado Erivelton Almeida, titular de Morada Nova. As diligências e coletas de provas para chegar à prisão do homem duraram em torno de dois anos.

Os mandados cumpridos se referiam a morte de rivais da organização criminosa que o suspeito preso supostamente lidera. As investigações apontam ainda que o homem teria executado a ex-companheira e o atual namorado dela.

Segundo informações da inteligência da Polícia Civil, o homem estaria se preparando para assassinar quatro pessoas em Morada Nova. Durante a prisão, o homem confessou que estava se deslocando para o município com o objetivo de cometer os homicídios.

Além da captura do homem, a Polícia Civil também apreendeu uma pistola de origem turca da marca Canik e 100 munições. De acordo com Cristiano Morais, delegado adjunto do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI-Sul), é a primeira vez que arma desta marca é registrada no Ceará.