Pefoce vai analisar merenda escolar após 46 alunos passarem mal em Canindé

Amostras da merenda escolar consumida pelos 46 alunos da rede municipal de Canindé, no primeiro dia de aula, será analisado pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

Caso aconteceu na segunda-feira, 17, no primeiro dia de aula. As crianças sentiram diarréia, dor abdominal e vômito.