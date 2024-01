Canindé: idoso é preso suspeito de maus-tratos contra animal silvestre

Homem agrediu o animal em via pública e foi encaminhado à delegacia. O animal não resistiu aos ferimentos

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a ação foi flagrada pelos operadores do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid), da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Um idoso de 78 anos foi preso na madrugada dessa segunda-feira, 8, suspeito de agredir e matar um cassaco no município de Canindé , localizado a 121,3 quilômetros de Fortaleza.

Os operadores visualizaram o suspeito retirando o animal de uma sacola plástica e o agredindo com um objeto contundente em uma via do bairro Canindezinho.

O animal não resistiu aos ferimentos e morreu. Uma equipe da Polícia Militar do Ceará foi acionada ao local, e o homem foi capturado.

O idoso foi encaminhado à Delegacia Regional de Canindé, onde foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por crime ambiental.