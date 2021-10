Caso em Canindé: mulher e intermediador são indiciados por tentativa de homicídio

Maria Aparecida Barroso de Sousa e Antônio Herilson da Silva Lopes foram indiciados por tentativa de homicídio do companheiro de Aparecida, em Canindé, no Ceará. O inquérito da Polícia Civil foi concluído nessa quarta-feira, 6, pela Delegacia Regional de Canindé, e remetido à Justiça. Os dois estão presos desde o dia 27 de setembro deste ano mediante mandados de prisão temporária, no entanto, o responsável por presidir o inquérito, delegado Daniel Aragão Mota, optou por não pedir a prorrogação dos 30 dias de prisão, em decorrência da colaboração dos dois na investigação. Aparecida mandou matar o próprio esposo ao descobrir traição com a filha dele.



Existe a possibilidade de a Justiça soltar os dois nas próximas semanas, pois o delegado destacou, no inquérito, que não possuía mais interesse em mantê-los presos e que ambos colaboraram com as investigações. Os dois tiveram os celulares apreendidos, e esse material será periciado. Caso a decisão judicial não dê a liberdade aos dois, o titular de Canindé também pode fornecer um alvará de soltura.

O nome do homem baleado não é divulgado para não identificar a filha.

Caso em Canindé

Segundo a Polícia Civil, o crime teria sido planejado por Maria Aparecida Barroso depois que ela descobriu que seu companheiro manteve relação sexual com a própria filha e um “ficante” da garota.

Segundo o inquérito policial do caso, Maria ficou sabendo da traição através do jovem de 26 anos (Herilson) que teria participado de encontro a três. Depois de contar o caso à mulher, o rapaz colocou-se à disposição para atuar como intermediador do assassinato do namorado dela. Maria, então, teria pagado a ele cerca de R$ 3 mil, dinheiro que foi repassado a outras duas pessoas – entre elas um adolescente de 17 anos – para que assassinassem o homem.

Ele foi baleado na porta de casa, junto com a filha, que tentou intervir na situação após ouvir os disparos. Os dois foram socorridos para um hospital da cidade e não correm risco de morrer. A garota recebeu alta poucas semanas após o crime. Já o pai, que chegou a ficar alguns dias internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), foi transferido recentemente para leito de enfermaria.

"A mulher confessou que mandou matar (o marido) porque sofria agressões dentro de casa, não podia sair de casa, e ela disse que chegou a tentar suicídio", disse Daniel Aragão, titular da Delegacia Regional de Canindé.

Mandante e intermediador foram presos em uma ação conjunta da Polícia Civil e equipes da Polícia Militar. Eles foram encaminhados à Delegacia Regional de Canindé, onde o mandado de prisão por tentativa de homicídio foi cumprido. (Colaborou Angélica Feitosa)

