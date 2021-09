Ônibus com romeiros colide de frente com carro em Canindé

Um ônibus que transportava romeiros que faziam turismo religioso colidiu de frente com um carro na BR 020, km 318, no município de Canindé, a 110 km da Capital, Fortaleza. A colisão foi reportada neste neste sábado, 25, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acidente deixou duas pessoas gravemente feridas, entre elas um policial militar do Maranhão.

Após a colisão, o ônibus saiu da sair da pista e o automóvel pegou fogo. O condutor do carro foi socorrido por populares para o Hospital de Canindé com lesões graves. Já o policial militar, um dos passageiro do ônibus, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com lesão na perna.



O fogo causado pelo carro acabou se espalhando pela vegetação. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará conseguiram controlaram as chamas do veículo e da mata no local do acidente.



