Duas mulheres são assassinadas em via pública no interior do Ceará

A motivação do crime ainda é desconhecida. A investigação está a cargo da Delegacia Municipal de Campos Sales

Duas mulheres foram assassinadas a tiros no bairro Guarani, em Campos Sales, a 504,7 km de Fortaleza. De acordo com informações apuradas pelo O POVO, as vítimas eram namoradas. O crime aconteceu na tarde dessa quarta-feira, 29.

As duas vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Uma das mulheres tinha 30 anos, e a idade da outra ainda não foi identificada formalmente.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSPDS), a motivação do crime ainda é desconhecida e está sendo investigada pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).