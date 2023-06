Camocim homenageia Pinto Martins com réplica de avião em praça pública

Com a reforma da praça Pinto Martins, o novo avião será colocado no espaço público e o antigo avião, que foi doado pela Força Aérea

Para homenagear o aviador Euclides Pinto Martins, que estava presente no voo Nova York - Rio de Janeiro em 1922, a Prefeitura de Camocim, na região Norte do Ceará, está reformando completamente a Praça Pinto Martins, localizada no centro do município.

As atividades que marcam a homenagem ao aviador foram feitas pela prefeitura por meio de uma comissão que ficou à frente do centenário do voo. A principal delas é a substituição do antigo avião que ficava na praça por uma réplica do Sampaio Corrêa II, usado pelo cearense no trajeto.

A aeronave, que foi uma doação da Força Aérea Brasileira (FAB), será colocado no Aeroporto Regional Pinto Martins, em Camocim.

Réplica de avião: obra e reforma da praça

De acordo com a Prefeitura, a obra já foi autorizada pela Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP-CE).

Com a finalização da reforma da praça, prevista para o dia 1º de julho deste ano, será iniciada a restauração da aeronave e a construção do entorno que o abrigará frente ao aeroporto.