Família de jovem morto na delegacia de Camocim cita oficial em vídeo; militar registra B.O contra parentes da vítima

A família Mateus Silva Cruz, de 19 anos, gravou um vídeo em frente à delegacia de Camocim, no domingo, 6, após o jovem ter sido morto dentro da unidade da Polícia Civil. No vídeo, o pai de Mateus afirma que viu o filho no carro da Polícia Militar e que foi informado de que ele seria levado a um hospital e, em seguida, à Delegacia.

No entanto, ao chegar na unidade da Polícia Civil, o jovem estava morto. Ele cita um tenente da Polícia Militar por participação.

Em resposta ao vídeo, o tenente da Polícia Militar gravou outro vídeo em frente à Delegacia de Camocim afirmando que havia registrado um Boletim de ocorrência (B.O) em que se coloca como vítima de uma calúnia. Segundo o oficial, ele esteve no local na tentativa de apaziguar a situação e não de articular o crime cometido pelo outro PM.

Ele relata que conhece toda a família e que viu Mateus criança. Ainda diz que lamenta tudo o que os parentes estão passando e diz que jamais teria envolvimento com um homicídio. "Vim me defender, pois estou sendo acusado injustamente. Me solidarizo com toda a família, pois sou pai e sou filho, jamais queria passar pelo que eles passaram", finaliza.

Sobre o caso

O policial militar Gorge Tarik de Vasconcelos Ferreira, de 33 anos, foi preso em flagrante e confessou o crime. A prisão dele foi convertida em preventiva e todos os policiais que estavam no local serão investigados após decisão judicial.

