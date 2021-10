Novo campus da UVA será instalado no município de Camocim

O município de Camocim, distante 369 km de Fortaleza, receberá o novo campus da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). A ação faz parte da expansão das universidades cearenses, anunciada pelo governador Camilo Santana em agosto deste ano. A instalação visa beneficiar estudantes do Litoral Norte. O novo centro educacional será o segundo da UVA fora de Sobral.

A implementação foi acordada durante reunião esta semana entre o secretário da Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Inácio Arruda, e o reitor da UVA, Fabianno Cavalcante de Carvalho. Os cursos a serem ofertados ainda não foram definidos. De acordo com o Governo do Estado, a decisão levará em conta as demandas, características e vocação econômica da região, para contribuir no desenvolvimento socioeconômico e na pesquisa.

Sobre o assunto Curso de Medicina da Unilab começa em abril 2022, diz reitor

Novo decreto contra a Covid-19 deve priorizar ensino presencial, diz Camilo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma unidade da UVA já funcionou no município de Camocim entre 1995 a 2005. Também neste ano, em agosto, outro campus da Universidade foi entregue na cidade de Ibiapaba. A instituição oferta os cursos de Bacharelado em Administração e Licenciatura em Pedagogia e contempla estudantes de pelo menos nove municípios da região: Carnaubal, Croatá, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, Ipu, São Benedito, Tianguá, Ubajara e Viçosa do Ceará.

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags