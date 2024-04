Prainha do Canto Verde: comunidade recebe documento de concessão de terra

O documento tem vigência de 90 anos renováveis por mais 90 e é composto pela planta do local e seu memorial descritivo

Conforme o superintendente do Idace, João Alfredo, “o texto dessa CDRU foi feito para resguardar a comunidade para que o uso seja exatamente aquele do qual ela se ocupa: a pesca responsável, o turismo ecologicamente correto, entre outras atividades locais”.

O processo era acompanhado pelo Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace) junto ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Instituto Terramar.

A Associação dos Moradores da Prainha do Canto Verde, em Paripueira, Beberibe (Litoral Leste), recebeu nessa quarta-feira, 27, a Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) que dá o direito legítimo de ocupar suas terras. O documento tem vigência de 90 anos renováveis por mais 90 e é composto pela planta do local e seu memorial descritivo.

Andrea Camurça, integrante do instituto Terramar, observa que preservar o legado cultural e ambiental é uma grande conquista não só para a comunidade da Prainha do Canto Verde, mas também de todos os que apreciam a justiça social, a preservação ambiental e o respeito às tradições locais.

“O Terramar nasceu com a luta da Prainha. Nós estamos muito felizes de poder acompanhar esse processo junto com a comunidade”, lembrou Andrea Camurça, integrante do Instituto.