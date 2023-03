Obras em dunas de Beberibe são interrompidas após decisão judicial

A 2ª Vara da Comarca de Beberibe determinou a interrupção da construção de um muro na localidade de Macapá, Sítio Lucas e Marina do Morro Branco, em Beberibe, a 82 km de Fortaleza. A liminar concedida na última sexta-feira, 17, em desfavor da Contil Construção e Incorporação de Imóveis Ltda, foi um pedido do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). Caso haja desobediência da decisão, está prevista multa diária de R$ 5 mil foi fixada pela Justiça.

O fato se refere à Ação Civil Pública ajuizada mediante denúncias de que o muro estaria em construção nas proximidades de um manancial entre dunas e um manguezal, na localidade de Macapá, com extensão até as dunas da Tabuba, também em Beberibe.

A Ação Civil Pública pede ainda a demolição do muro com aproximadamente 5,6 km de extensão nos locais que desrespeita os limites da Área de Preservação Permanente e a remoção dos destroços, além de revitalização da área comprometida e pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos.

O MPCE pediu também a intimação da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) e da Autarquia Municipal do Meio Ambiente de Beberibe (Amabe) para que elas participem do processo, caso seja da vontade dos órgãos. O pedido foi atendido pela Justiça.



O POVO procurou a Contil Construção e Incorporação de Imóveis Ltda por telefone, mas as ligações ainda não foram atendidas.

