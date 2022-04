Listo: 100 vagas para comercial em todo o Brasil

A Listo está com 100 vagas de consultor disponíveis para todo território nacional. A fintech, que desenvolve tecnologia que concilia o interesse de quem vende com quem compra, busca por profissionais que possam identificar novas oportunidades com base no potencial e nas necessidades dos clientes e sejam comprometidos com a entrega das metas.



Com contrato CLT, a empresa oferece cesta de benefícios que pode incluir Seguro de Saúde, Vida e Odontológico, Vale Alimentação, Vale Refeição, Auxílio Creche, Vale Transporte, que poderão ser alocados de acordo com as necessidades do novo colaborador e com o tamanho da sua cesta.

A fintech declara que captou recentemente R$ 400 milhões via FIDC e atende mais de 100 mil lojistas em todo o Brasil dos mais variados segmentos, com destaque para o setor automotivo, que representa 80% dos seus clientes.

Para se candidatar às vagas, basta acessar o link

Sobre a Listo

A Listo é uma fintech que tem o propósito de promover a autonomia financeira de pequenos e médios empreendedores. Fundada em 2014, a empresa foi lançada como uma plataforma all-in-one, que oferece de forma integrada e gratuita serviços como simulador de preço, conciliação de pagamentos e gerenciador financeiro. A Listo possui mais de 100 mil clientes em todo o Brasil e atua nos mais variados segmentos como, automotivo, saúde, varejo e alimentação.