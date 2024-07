Justiça afasta conselheiro tutelar acusado de tentar manter contato íntimo com adolescente

Acatando um pedido do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), a 2ª Vara Cível da Comarca de Baturité determinou o afastamento imediato de conselheiro tutelar acusado de tentar manter contato íntimo com um adolescente, segundo ação civil.

A liminar foi expedida na última quarta-feira, 17. O fato foi denunciado pela mãe da vítima. A ação destacou que a conduta do agente não corresponde ao cargo.

