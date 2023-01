SSPDS: Polícia agirá em conjuntos habitacionais contra expulsão de moradores por facções

Empossado neste domingo, 1º, como secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do governo Elmano de Freitas (PT), o delegado Samuel Elânio destacou que conjuntos habitacionais do Ceará deverão contar com ações planejadas para evitar ameaças e tentativas de expulsões de moradores por facções criminosas.

Em dezembro, o coordenador-geral da transição entre os governos Izolda Cela (sem partido) e Elmano de Freitas (PT), Eudoro Santana, destacou o problema como uma das prioridades do novo governo. "Elas (facções) tomaram conta de muitas áreas e as pessoas são colocadas para fora, eles tomaram as casas, isso é um problema gravíssimo”, disse.

Neste domingo, o novo titular da SSPDS também falou sobre o assunto: “Hoje nós temos o Copac (Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades), que atua em boa parte desses conjuntos. No conjunto que não têm o Copac a ideia é a gente colocar e fortalecer, que é aquele policiamento de mais proximidade”, disse, durante cerimônia de posse de Elmano.

O titular da SSPDS também destacou que a gestão deverá pensar “outras ideias e outros trabalhos” para tratar a questão. “Inclusive para identificar possíveis pessoas que venham a ameaçar, a querer expulsar, e assim dar maior tranquilidade para esses conjuntos”, diz.

Em dezembro do ano passado, reportagem do O POVO mostrou inclusive que moradores do conjunto Alto da Paz II, em Fortaleza, foram expulsos de casas dias após receberem unidades do programa habitacional. A alguns moradores, os faccionados deram prazos de 24 horas para que se mudassem do residencial. Na região, atua a facção criminosa Guardiões do Estado (GDE).

Segurança Pública sob novo comando

Secretário-executivo da SSPDS há um ano e oito meses nas gestões Camilo Santana (PT) e Izolda Cela, Samuel Elânio foi confirmado por Elmano no comando da pasta no final de dezembro. Como prioridades para o trabalho na pasta, o novo secretário destaca sobretudo a “otimização” do trabalho para a redução de índices de criminalidade no Ceará.

“A ideia é a gente otimizar cada vez mais e manter o trabalho que a gente tem de redução dos índices desde 2020 até agora. E sempre manter essa queda, para que não tenha um efeito gangorra, com um aumento dos índices de criminalidade, e a gente poder combater facções e outros grupos criminosos”, destacou o secretário.

O titular da SSPDS também confirmou que deverão ser promovidas uma série de alterações em comandos de órgãos da segurança pública do Estado, mas que nomes deverão sair de um grupo que já trabalhava na área nas antigas gestões. “Muito provável teremos mudanças, mas falta ainda acertar efetivamente com o governador mas a ideia é manter o mesmo grupo que vem trabalhando com a gente, um grupo coeso, unido, integrado”, afirma.



