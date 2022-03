Chove em pelo menos 130 municípios; Fortaleza tem maior acumulado do ano

Choveu em cerca de 130 municípios do Ceará no intervalo entre as 7 horas de domingo, 27, e as 7 horas desta segunda-feira, 28. As precipitações chegaram a todas as macrorregiões, em conformidade com a previsão do tempo indicada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Fortaleza e Itapipoca registraram os maiores volumes de chuva, ambas com 88.4 mm. Na Capital, onde choveu 88,4mm, o índice foi o maior acumulado do ano. A previsão do tempo para esta segunda, 28, terça, 29, e quarta, 30, ainda é de chuvas em todas as regiões cearenses, com destaque para a faixa litorânea, Ibiapaba e Maciço de Baturité.

Na parte litorânea, as chuvas deverão ocorrer, principalmente, durante a madrugada e no início da manhã. Na Ibiapaba, durante a tarde e à noite; e no sul do Estado (Cariri e sul do Sertão Central), no período da noite e de madrugada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As chuvas são causadas pela proximidade da zona de convergência intertropical.

Veja a lista de municípios que acumularam os maiores volumes de chuvas:

–Fortaleza (Posto: ÁGUA FRIA): 88,4 mm

–Itapipoca (Posto: PRAIA DA BALEIA): 88,4mm

–Santana do Acaraú (Posto: AÇUDE SÃO VICENTE): 82,8 mm

–Fortaleza (Posto: PICI): 76,6 mm

–Cascavel (Posto: CASCAVEL): 75 mm

–Iguatu (Posto: IGUATU): 72 mm

–Mulungu (Posto: MULUNGU): 67 mm

–Fortaleza (Posto: CASTELÃO): 59,6 mm

–Tauá (Posto: VERA CRUZ): 54,8 mm

–Palmácia (Posto: PALMACIA): 52,2 mm

Os dados são preliminares e atualizados ao longo do dia, mas sempre referentes ao período entre ontem e hoje. Para conferir, basta acessar funceme.br/calendario.