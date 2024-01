CE: Homem agride vizinha com facão após galinha entrar na casa dele

Mulher foi atingida pelo vizinho no momento que estava com a galinha nos braços. Uma medida protetiva foi solicitada pelo Poder Judiciário

Crédito: Reprodução / Via Whatsapp O POVO

Um homem agrediu a vizinha com um facão após a galinha da vítima entrar na residência dele, no município de Barroquinha, a 388 quilômetros de Fortaleza. O caso foi registrado nessa terça-feira, 26.

A confusão foi filmada por moradores, que flagraram o momento em que a mulher está com a galinha nos braços, na entrada da própria residência, e o homem passa a discutir com a vítima segurando o facão na mão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em seguida, ele atinge o braço da vítima com a arma branca. Pessoas tentam retirá-lo do local, e a vítima permanece parada na frente do imóvel.