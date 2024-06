Barbalha: esgotamento no Riacho Seco deve ser concluído em três meses

As obras de esgotamento às margens do canal do Riacho Seco, em Barbalha, devem ser concluídas em 90 dias. A previsão de encerramento foi anunciada por Danilo Almeida, diretor-executivo da Ambiental Ceará, em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri.

Conforme Almeida, mais de mil metros dessa rede de esgoto, que começou a ser implantada no fim de maio, estão construídos. O trabalho é realizado numa parceria público privada entre a Ambiental Ceará e a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece).

