Festa de Santo Antônio: veja programação neste fim de semana em Barbalha

Neste fim de semana, tem início a tradicional Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio no município de Barbalha, a 501,8 quilômetros de Fortaleza.

A tradição, reconhecida como patrimônio imaterial pelo Iphan, reúne uma programação de eventos na cidade, que começou nessa sexta-feira, 31, e seguirá até o dia 13 de junho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com informações do repórter Yago Pontes, da rádio O POVO CBN Cariri, a programação deste sábado, 1º de junho, inclui a Noite das Solteironas, realizada na rua da Matriz, no Centro do município.