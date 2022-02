Dois irmãos, de 8 e 10 anos, morrem afogados no Cinturão das Águas, em Barbalha 

Duas crianças, de 8 e 10 anos, morreram afogados no Cinturão das Águas, em Barbalha. O acidente ocorreu em um trecho das obras do Cinturão das Águas, na comunidade da Bela Vista, na última sexta-feira (18). Os dois irmãos, João Vitor da Silva Oliveira, 8 anos, e Felipe Eduardo dos Santos Almeida, 10 anos, brincavam no local do acidente. O pai deles, que estava em um local próximo trabalhando, não conseguiu perceber imediatamente o afogamento dos meninos.

João Vítor morreu por volta das 12h da sexta-feira e Felipe Eduardo, na noite deste sábado (19). Felipe chegou a ser reanimado após uma parada cardíaca de 40 minutos, mas não resistiu. A morte de Felipe foi confirmada na manhã deste domingo (20) pelo Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo.

Felipe Eduardo e João Vitor morreram afogados no Cinturão das águas em Barbalha, no Ceará. (Foto: Arquivo pessoal)



João Vítor se afogou no local e Felipe tentou salvá-lo, mas acabou se afogando também. Os dois foram retirados da água por populares e socorridos para o hospital.

De acordo com o enfermeiro chefe João Paulo Lima Santos, que participou do atendimento, as crianças chegaram no hospital por volta das nove da manhã, na sexta-feira. Os dois meninos estavam desacordados e os médicos e enfermeiros trabalharam entre 40 minutos e 1 hora tentando reanimar os irmãos, mas eles não resistiram.

A Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará (SRH) lamentou o ocorrido e disse que o local do acidente está em obras. A empresa responsável pelas obras divulgou que está prestando apoio à família também.



