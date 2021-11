No Cariri, Camilo cumpre agenda ao lado de Ciro e de candidatos do PDT à sucessão

Essa é a primeira vez em que Camilo mantém agenda oficial com todos os possíveis nomes do PDT apontados como potenciais concorrentes na briga pelo Abolição no ano que vem

Em evento no Cariri na manhã deste sábado, 13, o governador Camilo Santana (PT) se encontrou com o pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) e os quatro pedetistas cotados para a sucessão estadual em 2022: a vice-governadora Izolda Cela, o secretário de Estado Mauro Filho (Planejamento), o ex-prefeito Roberto Cláudio e o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão.



Pelas redes sociais, RC anunciou no começo da tarde: “Estive, nesta manhã, ao lado do governador Camilo Santana e de autoridades políticas participando da inauguração do Teleférico do Caldas, em Barbalha”.



O ex-gestor de Fortaleza publicou foto em que aparece ao lado de Camilo e de Izolda, Mauro e Evandro. Dentro do PDT, o quarteto vem participando de uma série de rodadas de debates para a escolha do representante da sigla na disputa pelo Governo do Estado em 2022.



Essa é a primeira vez em que Camilo mantém agenda oficial com todos os possíveis nomes do PDT apontados como potenciais concorrentes na briga pelo Abolição no ano que vem. O gesto contém mensagem clara sobre as preferências do petista, para quem os dois partidos (PT e PDT) têm de trabalhar juntos.



O encontro, porém, tem outra simbologia: o Cariri é terra do governador, região de influência política direta do chefe do Executivo e área vital para os interesses políticos tanto de governistas quanto de opositores como Capitão Wagner (Pros), que visitou Juazeiro do Norte recentemente e tem mantido encontros frequentes com lideranças locais.



Além dos quatro cotados para o Governo, estavam presentes na caravana em Barbalha o prefeito de Fortaleza José Sarto, o deputado estadual Fernando Santana (PT) e o federal José Guimarães (PT), que tem defendido no PT manutenção da aliança com o PDT para 2022, embora uma ala petista tenha encampado a tese da candidatura própria.

Também pelas redes, Ciro compartilhou fotos do encontro e mensagem semelhante à divulgada por RC minutos antes. “Hoje estive com o governador Camilo Santana na inauguração do teleférico de Barbalha, que ajudará a incrementar o turismo na região. Recomendo a visita!”, escreveu.



O pedetista retomou a pré-campanha ao Planalto nesta semana, após breve suspensão das atividades na esteira de votação de deputados do partido na PEC dos precatórios – no 1º turno, a bancada do PDT foi majoritariamente favorável à aprovação da medida, classificada por Ciro como “PEC do calote”.



Depois do resultado, o pré-candidato fez pressão para mudar o voto dos colegas de legenda. O gesto, que acabou fazendo efeito e provocando recuo de parlamentares trabalhistas, não foi suficiente para garantir o insucesso da PEC, aprovada em 2º turno por 323 votos a 172.



A visita ao Cariri com Camilo e outros aliados no Ceará é uma das primeiras agendas presenciais de Ciro depois da volta à pré-campanha eleitoral. Assim como Guimarães, o presidenciável postula que PT e PDT resguardem a aliança no estado no pleito que se aproxima.