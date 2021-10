Mulher de 35 anos é morta em agência lotérica de Barbalha

Uma mulher de 35 anos foi morta a tiros por um homem de capacete enquanto estava na fila para ser atendida em um agência lotérica em Barbalha, na Região do Cariri, na tarde desta terça-feira, 5. Deriane Ribeiro da Silva foi atingida por um disparo de arma de fogo e morreu no local. Segundo a Polícia, ainda não se sabe a motivação do crime. Até as 11 horas desta quarta-feira, 6, ninguém foi preso.

Imagens de segurança do estabelecimento mostram a mulher aguardando na fila quando um homem entra armado, usando capacete, e realiza disparos contra a vítima. Deriane chegou a tentar se esconder por trás de outro cliente mas foi atingida e morreu no local. O homem fugiu em seguida, sem levar nada da vítima ou das outras pessoas.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram as primeiras informações no local. O caso é investigado pela Delegacia Municipal de Barbalha, unidade que realiza diligências com o intuito de identificar e capturar os suspeitos.



