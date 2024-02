Aurora registra maior chuva das últimas 24 horas no Ceará; veja previsão do tempo

O município de Aurora , no Cariri cearense e localizado a 464 quilômetros de Fortaleza, teve a maior chuva das últimas 24 horas no Ceará. A cidade registrou 120 milímetros (mm) no período entre as 7 horas da quinta-feira, 8, e as 7 horas desta sexta-feira, 9.

As cidades de Missão Velha (104 mm), Milagres (85 mm) e Barro (60,2 mm) também registraram altas precipitações. Na Capital, o maior registro foi de 21 mm, no posto da Defesa Civil de Fortaleza.

De acordo com Bruno Rodrigues, meteorologista da Funceme, há a possibilidade de precipitação nas áreas do sul do Ceará, incluindo no período da noite, com chuvas de intensidade moderada a forte.

Nas demais regiões do Estado, o especialista aponta que são esperadas chuvas pontuais e de fraca intensidade.

Neste sábado, 10, a previsão é de chuvas mais generalizadas sobre todo o Estado, com os maiores acumulados na região Sul, no Cariri e no Sul do Sertão Central e Inhamuns. Para o domingo, 11, são esperadas chuvas isoladas em todas as macrorregiões do Estado.

Confira as maiores chuvas das últimas 24h (9/2)