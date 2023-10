Homem de 37 anos desaparece de hospital no interior do Ceará

Segundo informações apuradas pelo repórter Yago Pontes, da rádio O POVO CBN Cariri , José Antônio foi ao local para acompanhar um amigo em uma cirurgia. No entanto, ele sofreu um mal estar e teve de ser socorrido no local.

Um homem de 37 anos, identificado como José Antônio de Souza, desapareceu após sofrer uma convulsão e ser atendido em hospital localizado no município de Aurora , a 464 km de Fortaleza. O sumiço ocorreu no último dia 3 de outubro. Familiares e amigos realizam buscas desde então.

Natural de Juazeiro do Norte, José saiu da unidade hospitalar enquanto a técnica de enfermagem que o atendia foi para o leito de outro paciente.

Um vídeo das câmeras de segurança do hospital registrou o último momento em que José Antônio foi visto. Ele estava vestindo uma blusa preta, calça jeans e tênis.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informa que investiga as circunstâncias do desaparecimento. As investigações estão a cargo da Delegacia Municipal de Aurora. As diligências seguem até a localização da vítima.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Aurora: (88) 3543 1832