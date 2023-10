Desabamento de prédio deixa dois mortos e um desaparecido em Havana

Dois bombeiros morreram e outra pessoa continua desaparecida após o desabamento de um prédio residencial onde viviam aproximadamente 50 pessoas em Havana, anunciaram os serviços de emergência e autoridades cubanas nesta quarta-feira (4).

Uma bombeira de 40 anos, que chegou ao local após um primeiro desmoronamento, morreu durante as operações de resgate em uma segunda queda, explicou a jornalistas o chefe da corporação, primeiro-coronel Luis Carlos Guzmán.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao meio-dia, o corpo sem vida de outro bombeiro, de 23 anos, foi retirado dos escombros do imóvel, do qual restou apenas a fachada, informou em um comunicado o ministério do Interior (Minint), cujas forças continuavam com as operações de busca de um vizinho do edifício de 79 anos, dado como desaparecido.