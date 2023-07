Justiça condena dupla por roubo de um galo no Interior do Ceará

A Justiça do Ceará condenou duas pessoas pelo roubo de um galo em Aurora, a 430 quilômetros de Fortaleza. O crime ocorreu em julho de 2017, no sítio Olho D´água, na zona rural do município. De acordo com a sentença, Geovania Moreira dos Santos, 26, e Antônio Vidal Neto, 47, invadiram a propriedade de um agricultor, o espancaram e depois roubaram uma ave do criatório que era mantido pela vítima.

Antônio teria vendido o galo por R$ 20 ao então marido de Geovania, sem que ele soubesse da participação da esposa no caso. A mulher confessou a autoria do crime durante audiência de instrução e declarou que mantinha um relacionamento extraconjugal com Antônio. Em sua defesa, disse que o roubo teria sido arquitetado pelo amante.

A mulher relatou que os dois entraram na residência pela janela e confessou ter ajudado o comparsa a agredir o agricultor com um pedaço de madeira. A vítima levou vários golpes na cabeça e ficou desacordada. O homem, que morava sozinho, foi socorrido por um sobrinho, que o encontrou ensanguentado na sala de casa horas após o crime.

"As condutas dos acusados foram dolosas e comissivas, pois, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, ambas de relevo para a consecução do ilícito penal, com grave ameaça, subtraíram objetos e bens da vítima", sublinhou João Pimentel de Brito.

O magistrado aplicou pena de sete anos de prisão para Geovania e de oito anos e quatro meses para Antônio, ambas em regime fechado. Os dois recorreram em liberdade e a mulher conseguiu ter a pena reduzida para seis anos e onze meses em novo julgamento, na segunda instância, cuja decisão foi proferida em abril deste ano. Ela foi presa no começo desta semana e Antônio continua foragido.