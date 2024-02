Idoso é assassinado no município de Assaré, no interior do Ceará

Um idoso foi assassinado nesse domingo, 4, na zona rural do município de Assaré, localizado a 469 quilômetros de Fortaleza. A vítima foi identificada como Sinval Francelino Ribeiro, 85 anos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu em flagrante um homem de 20 anos suspeito de envolvimento no homicídio doloso.