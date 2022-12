Homem é preso suspeito de matar o próprio irmão a facadas em Arneiroz

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante nesse domingo, 18, suspeito de matar o próprio irmão a faca em Arneiroz (Sertão dos Inhamuns). Rivaldo Martins de Lima teria matado Francisco Jean Martins de Lima, de 22 anos, após uma discussão entre os dois.

Conforme o auto de prisão em flagrante (APF), os irmãos passaram o sábado, 17, ingerindo bebidas alcoólicas juntos. A discussão que levou ao crime ocorreu já por volta das 4h30min do domingo, 18.

Rivaldo teria fugido do local do crime, uma residência do bairro Arneirozinho, mas foi encontrado escondido na casa de um parente no bairro Santo Antônio. "Na oportunidade, (ele) confessou a autoria do delito e informou que faca usada estava no quintal do local do homicídio", afirmaram os PMs no APF.

Na delegacia, Rivaldo optou pelo direito constitucional de permanecer em silêncio. Submetido a audiência de custódia nesta segunda-feira, 19, Rivaldo teve a prisão em flagrante convertida para prisão preventiva.

