Escola no Cariri é alvo de reclamações por servir pipoca na merenda escolar

A escola de tempo integral Maria Dolores Menezes de Carvalho (CERU), localizada em Várzea Alegre, no Cariri, foi alvo de reclamações por parte dos alunos da própria instituição. Em vídeo publicado nas redes sociais, nesta segunda-feira, 13, pode-se ver os estudantes comendo pipoca como refeição, que não é indicada tendo em vista o baixo valor nutricional do alimento.

Os adolescentes também reclamaram que os banheiros da escola não têm água na descarga, sendo necessário carregar baldes para realizar o serviço todas as vezes que o banheiro é utilizado. O procedimento é realizado pelos auxiliares de serviços gerais da escola.

Nos comentários do vídeo postado no Instagram, a mãe de um estudante da instituição comentou que o caso ocorreu “no dia bom, que tinha pipoca”, deixando nas entrelinhas a falta de merenda escolar é recorrente.



Em relação ao assunto, a secretária da educação do município, Ângela Bernardino, esclareceu que a pipoca integra o cardápio Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) e que não é o único alimento fornecido para os alunos. Além disso, a secretária acrescentou que o cardápio enviado às escolas é vistoriado por nutricionistas.

“Nós (a escola) receberemos esta semana frutas e verduras, cereais, carnes e temos em vista uma licitação para acontecer no início do mês de março”, declarou.

Veja posição da escola:

Secretária de Educação de Várzea Alegre, Ângela Bernardino

