Universitário é preso com 40 mil fotos de mulheres usadas para extorquir as vítimas

Ele fez cerca de 15 vítimas com o crime de extorquir dinheiro

O universitário Lucas Faustino Araújo, 27, foi preso na cidade de Aracoiaba , região do Maciço de Baturité. Ele era procurado desde 2021.

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) prendeu nesta quarta-feira, 11, um homem suspeito de praticar o crime de extorsão de dinheiro contra mulheres e divulgar fotos íntimas em sites de conteúdo adulto. Junto com o suspeito foram encontrados mais de 40 mil arquivos de mulheres.

De acordo com as investigações policiais, o universitário se passava por outras mulheres em sites de relacionamentos para adquirir a confiança das futuras vítimas. Ao começar a troca de conversa, eram solicitadas fotos íntimas e a partir daí dava-se início às ameaças e extorsões.

Após a captura do universitário, foi constatado que ele fez cerca de 15 vítimas. O material localizado com o estudante passará por perícia. Agora, Lucas Faustino está à disposição da justiça. A Polícia Civil segue as investigações para identificar novas vítimas.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.