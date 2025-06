Polícia Civil do Ceará prende homem acusado pelo crime de extorsão

A ação foi feita na quinta-feira passada, 5, no Bairro de Fátima.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) realizou a prisão de um idoso de 69 anos investigado pelo crime de extorsão.

O acusado possuía ordem judicial em aberto por realizar o crime no ano de 2014. Na época, o homem trabalhava como flanelinha e determinava uma quantia para vigiar os veículos, caso o valor não fosse pago, o suspeito extorquia dinheiro dos clientes.

Com a captura do investigado, os policiais o conduziram até a delegacia da região, pertencente a Área Integrada de Segurança 5 (AIS 5) de Fortaleza. Os procedimentos legais para a prisão foram realizados e o homem foi colocado à disposição da Justiça.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.