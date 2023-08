Homens de 25 e 27 anos são mortos a tiros em Aracoiaba

Dois homens de 25 e 27 anos de idade foram mortos a tiros durante a madrugada do sábado, 20, em Aracoiaba, no Ceará. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Segundo a pasta, a vítima de 27 anos respondia na Justiça por integrar organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo.

A Polícia Militar e a Perícia Forense estiveram no local e o caso será investigado pela Delegacia de Aracoiaba.

