Polícia Civil realiza prisão de três pessoas em Aracoiaba

Investigações dirigidas pela Delegacia da cidade apontam para o envolvimento de dois dos suspeitos em assassinatos ocorridos no município

Um casal suspeito de comandar um grupo criminoso na cidade de Aracoiaba e uma mulher que teria praticado roubos no município foram presos pela Polícia Civil do Estado do Ceará.

A Delegacia Municipal de Aracoiaba, responsável por tocar as investigações, afirma que o casal teria encomendado assassinatos de algumas pessoas na cidade. Eles também teriam participado de forma direta de outros homicídios.



Os dois foram presos, de forma preventiva, pelos crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas e associação criminosa.

Já a outra suspeita presa também faria parte de uma outra facção criminosa atuante no município. Investigações apontam que a mulher detida praticava roubos nas estradas das áreas rurais da cidade. Ela foi autuada por uso de arma de fogo e por concurso de agentes e associação criminosa.

