Pontes na BR-304 em Aracati estão entre as 106 com desgaste em rodovias federais no Ceará

Deputado Guilherme Bismarck enviou um ofício ao Dnit, solicitando medidas de inspeção e recuperação nas pontes / Crédito: WhatsApp O POVO/Reprodução

As pontes Ernesto Gurgel Valente e Juscelino Kubitschek, localizadas paralelamente na BR-304, em Aracati, município no Litoral Leste, apresentam sinais de desgaste. Com concreto solto e ferragens expostas nos pilares de sustentação, a situação causou preocupação de condutores e moradores que passam diariamente pelas estruturas e temem um colapso. As pontes de Aracati, sobre o rio Jaguaribe, passaram a ser alvo de preocupação após moradores registrarem o desgaste das estruturas e divulgarem imagens nas redes sociais. "Os ferros totalmente expostos. Depois a ponte cai e não sabe por que é", diz um morador da região, ao fazer o registro.

A primeira ponte a ser inaugurada foi a Presidente Juscelino Kubitschek, em 27 de julho de 1959. Atualmente com 66 anos, ela tirou a cidade do isolamento, conectando-a ao Vale do Jaguaribe. Já a segunda começou a ser construída décadas depois, em 2002, e levou mais de uma década para ser concluída.

Segundo a última atualização do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), até dezembro de 2024, as duas foram classificadas com nota 2 (ruim). Isso significa, de acordo com o órgão, que as pontes apresentam "significativa insuficiência estrutural. Porém, ainda não há, aparentemente, um risco tangível de colapso estrutural". Em depoimento ao O POVO, um morador do município, que preferiu não se identificar, relatou seus receios ao atravessar as pontes. Residente em uma localidade próxima, ele precisa cruzá-las diariamente para se deslocar ao Centro da cidade, onde trabalha. “Nossa principal reclamação é a ausência de manutenção preventiva. Se os ferros embaixo da estrutura estão aparentes, isso significa que a água vai corroer o material ainda mais rápido”, diz.

Ele destaca que os problemas também afetam as emendas entre a ponte e o pavimento da via. “No período de inverno, sempre há correntezas de água, o que cria uma fissura entre a ponte e a barreira. Por isso, ao subir na ponte, sentimos uma pancada do carro, como se tivesse caído em buraco”, aponta. Ele também reclama que, embora a via tenha iluminação antes e depois das pontes, as estruturas permanecem sem luz. Após a repercussão do caso, o deputado estadual Guilherme Bismarck, por meio da Assembleia Legislativa do Ceará, enviou um ofício ao Dnit, solicitando medidas imediatas de inspeção e intervenções de recuperação nas pontes.

“A situação das pontes requer atenção imediata, visto que apresentam problemas de segurança, como desgastes e ferragens expostas com a corrosão das transversinas, dentre outros, que podem ameaçar a integridade dos cidadãos que transitam diariamente por essa via”. Situação das pontes não é crítica, mas estruturas expostas necessitam de reparo urgente De acordo com José Sérgio dos Santos, professor de Engenharia Civil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), ao analisar as imagens, a estrutura não parece estar em uma situação extremamente crítica. “O ideal é que um técnico capacitado faça uma análise in loco para avaliar a gravidade. No entanto, as armaduras estão expostas e isso é um problema. Elas ficam vulneráveis à agressividade da água do rio. Pode haver intrusão salina ou outros fatores que acelerem a corrosão. Por isso, é essencial reparar a estrutura”, aponta.