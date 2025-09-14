Crianças celebram tradicional festa de São Cosme e Damião em Aquiraz

Festa de São Cosme e Damião é celebrada em Aquiraz / Crédito: Arquivo pessoal

Tradicionalmente celebrado em 27 de setembro pelas religiões de matriz africana, o dia de São Cosme e Damião é marcado pela distribuição de doces e pela propagação da caridade. Em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), Mãe Silvia de Yemanjá abriu seu espaço para a tradicional festa, realizada neste domingo, 14.

O evento, segundo ela, é uma oportunidade para fortalecer os laços comunitários e resgatar costumes que valorizam a infância e a partilha. São Cosme e Damião no Candomblé No Candomblé, Mãe Silvia explica que o primeiro passo da festa é trazer o santo, o Orixá. O objetivo é que as crianças possam entender e se conectar com a parte espiritual do evento e com as energias dos orixás. Após a chegada e a partida do orixá, chegam os Erês. “Erês são energias que vêm no corpo dos meus filhos, que são crianças”, conta. Esses Erês se manifestam para brincar com as crianças que estão na festa, criando uma interação entre as energias espirituais infantis e as crianças reais.

Mãe Silvia reforça que a festa de São Cosme e Damião é um ato de caridade e nunca deve ser cobrada em terreiro algum. Ela associa a prática da caridade de São Cosme e Damião, que curavam pessoas sem cobrar nada, com a manutenção dessa energia e tradição. Dar um doce a uma criança é visto como algo que traz prosperidade para todos. Segundo Mãe Silvia, o ponto mais importante da festa é o caruru. Ela explica que, ao cortar o quiabo em cruz para o caruru, ele libera uma energia vinda de Xangô.

Durante a festa, sete crianças de até sete anos são escolhidas e se sentam em uma esteira para comer o caruru. Ela reforça que os próprios erês realizam esse ritual. “Mesmo que não comam muito, o ato de provar já é muito significativo”, destaca. Leia mais Umbanda e candomblé: saiba as diferenças que se unem na devoção aos orixás Sobre o assunto Umbanda e candomblé: saiba as diferenças que se unem na devoção aos orixás O alimento, conforme ela explica, tem o poder de curar e de abrir caminhos. Ela menciona um ebó, ou seja, um ritual, com o caruru. Nele, a pessoa é lambuzada da cabeça aos pés e come sete colheres de caruru para tirar as energias negativas e abrir os caminhos.