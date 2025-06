Aquiraz: Crianças indígenas aproveitam dia de diversão em parque aquático

Cem alunos da escola indígena Jenipapo-Kanindé participaram, gratuitamente, de um dia de lazer no Beach Park, na última terça-feira, 3

As crianças que foram ao passeio são estudantes da escola indígena Jenipapo-Kanindé, instituição de ensino pertencente à comunidade de mesmo nome, que fica em Aquiraz , cidade a cerca de 30 km de distância da Capital.

Apesar de residirem no mesmo município em que o parque está localizado, muitos alunos indígenas nunca haviam visitado o local.

"É a minha primeira vez no Beach Park. Estou gostando muito, estou muito feliz”, relata Michely Soares, estudante do 9º ano.

Quais os objetivos da visita?



Segundo Glaubiana Alves, titular da Coordenadoria de Assuntos Indígenas, a iniciativa promovida pela Prefeitura de Aquiraz teve como objetivo promover o aprendizado além dos muros da escola, por meio da inclusão social e das trocas de experiências culturais.

"A presença das crianças indígenas no parque promove a valorização da diversidade cultural e a inclusão social. Eles vêm para conviver com outra realidade, além disso, a iniciativa reforça a ideia de que todas as culturas devem ter acesso aos mesmos direitos, às mesmas oportunidades de lazer, fortalecendo a autoestima dessas crianças e o respeito às diferenças”, acrescenta Glaubiana.