Aquiraz promove mutirão de castração de cães e gatos

O evento ocorre no último fim de semana de maio. A expectativa é atender cerca de 250 pets

O programa ocorre nos dias 30 e 31 de maio e 1º de junho, na Praça da Matriz. As vagas são distribuídas por ordem de chegada, a partir das 8 horas. Além da castração, também será ofertada a coleta de sangue (hemograma) dos cães e gatos.

A ação é parceria entre a Prefeitura de Aquiraz, a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura, Pesca e Recursos Hídricos (Seagro) e a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semad).



Datas e Horários



Todos os eventos ocorrerão na Praça da Matriz de Aquiraz. Os dias, porém, variam de acordo com o procedimento e com o pet. A Prefeitura divulgou a agenda do mutirão:



Castração de cães e cadelas