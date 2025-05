Bolsa de atletas de alto rendimento é suspenso em Aquiraz / Crédito: Reprodução/Redes sociais

A Justiça determinou a suspensão por 90 dias do pagamento de bolsas destinadas a 25 atletas da categoria de alto rendimento no município de Aquiraz. Decisão foi nessa terça-feira, 19. A medida atende a um pedido do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), que apura possíveis irregularidades na seleção dos beneficiários do programa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A bolsa em questão foi criada pela Lei Municipal nº 1.680/2023 com o objetivo de incentivar atletas locais. Os valores pagos variam conforme a categoria, podendo chegar a R$ 1.100 mensais na modalidade de alto rendimento. Afastamento temporário de servidora beneficiada pelo programa Além da suspensão dos pagamentos, a decisão judicial determinou o afastamento temporário de uma servidora comissionada da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer. Ela é suspeita de ter se beneficiado indevidamente da própria iniciativa pública que coordenava. Segundo o MPCE, a servidora afastada atuava como coordenadora do programa para atletas de alto rendimento e, ao mesmo tempo, foi contemplada como beneficiária da bolsa. Para o órgão, trata-se de um caso claro de conflito de interesses, já que ela teria participado diretamente da organização do processo seletivo que a favoreceu financeiramente.