Corpo de homem é resgatado em lagoa no Aquiraz

Agentes da Companhia de Mergulho de Resgate do Batalhão de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará realizou, no fim da tarde da última quinta-feira, 28, o resgate do corpo de um homem de 40 anos de idade, morto após se afogar em uma lagoa localizada no Centro de Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza.



A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) foi acionada por volta das 15h30 para fazer as buscas pelo homem. A operação foi acompanhada por amigos e familiares da vítima.

No entanto, o corpo do homem foi resgatado a aproximadamente três metros de profundidade por volta das 17h30.

Para realizar o resgate, os Bombeiros utilizaram o método conhecido como “raio linear”. Nesse método, os mergulhadores não sabem a localização do alvo, mas é provável que ela esteja em uma determinada linha.