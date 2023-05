Açude de Mamoeiro sangra pela primeira vez desde a inauguração, em 2012

Reservatório superou 100% da capacidade no último sábado, segundo dados do Portal Hidrológico do Ceará

A menos de um mês para o fim da quadra chuvosa, o Ceará atingiu a marca de 64 reservatórios sangrando. O último a verter as águas foi o Açude de Mamoeiro, em Antonina do Norte, na região do Cariri, que transborda pela primeira vez desde que foi inaugurado, em 2012. Com capacidade para armazenar 17,4 milhões de metros cúbicos (m³), o reservatório atingiu 100% de sua capacidade no último sábado, 6.

A barragem está situada na bacia hidrográfica do Alto Jaguaribe e é responsável pelo abastecimento humano da população de Antonina do Norte, além de apoiar as pequenas atividades produtivas e agropecuárias.

Mamoeiro é o 64º açude cearense a sangrar, conforme dados do Portal Hidrológico, gerenciado pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). No total, 157 barragens têm seus níveis monitorados diariamente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o painel, a reserva hídrica média de todas elas chegou a 50,9% na noite dessa segunda-feira, 8. É o maior volume em 11 anos.

Além dos açudes já sangrando, outros 17 estão na iminência de transbordar, com níveis acima de 90%. Por outro lado, pelo menos 31 reservatórios operam em situação de alerta, com aportes inferiores a 30%. O Açude de Sousa, em Canindé, tem a menor reserva, operando com apenas 0,08% da capacidade.