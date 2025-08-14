Menino de quatro anos é esquecido trancado dentro de sala em creche de Aiuaba

Menino de quatro anos é esquecido trancado dentro de sala em creche de AiuabaFamília procurou criança e a encontrou trancada na creche. Profissionais foram afastados, conforme prefeitura de Aiuaba
Uma criança de quatro anos foi esquecida dentro de uma creche, no município de Aiuaba, a 417 quilômetros de Fortaleza. O caso foi registrado nessa terça-feira, 12, no Centro de Educação Infantil Professora Sirlene Maria do Nascimento.
De acordo com apuração do O POVO, a criança realiza o trajeto de ida e volta da instituição de ensino por meio de transporte escolar. No entanto, a família verificou que a criança não estava no veículo que realizava o desembarque dos estudantes.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Os parentes da criança procuraram os funcionários da escola e foram até o estabelecimento. O menino foi encontrado em uma das salas e estava rouco de tanto chorar, conforme o relato de familiares.
A Prefeitura de Aiuaba se manifestou informando que os funcionários envolvidos no caso foram afastados da unidade escolar.
O POVO solicitou informações sobre o caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta.