Menino de quatro anos é esquecido trancado dentro de sala em creche de Aiuaba

Uma criança de quatro anos foi esquecida dentro de uma creche, no município de Aiuaba, a 417 quilômetros de Fortaleza. O caso foi registrado nessa terça-feira, 12, no Centro de Educação Infantil Professora Sirlene Maria do Nascimento.

De acordo com apuração do O POVO, a criança realiza o trajeto de ida e volta da instituição de ensino por meio de transporte escolar. No entanto, a família verificou que a criança não estava no veículo que realizava o desembarque dos estudantes.