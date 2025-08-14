Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Menino de quatro anos é esquecido trancado dentro de sala em creche de Aiuaba

Menino de quatro anos é esquecido trancado dentro de sala em creche de Aiuaba

Família procurou criança e a encontrou trancada na creche. Profissionais foram afastados, conforme prefeitura de Aiuaba
Autor Jéssika Sisnando
Autor
Jéssika Sisnando Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Uma criança de quatro anos foi esquecida dentro de uma creche, no município de Aiuaba, a 417 quilômetros de Fortaleza. O caso foi registrado nessa terça-feira, 12, no Centro de Educação Infantil Professora Sirlene Maria do Nascimento. 

De acordo com apuração do O POVO, a criança realiza o trajeto de ida e volta da instituição de ensino por meio de transporte escolar. No entanto, a família verificou que a criança não estava no veículo que realizava o desembarque dos estudantes. 

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Os parentes da criança procuraram os funcionários da escola e foram até o estabelecimento. O menino foi encontrado em uma das salas e estava rouco de tanto chorar, conforme o relato de familiares. 

A Prefeitura de Aiuaba se manifestou informando que os funcionários envolvidos no caso foram afastados da unidade escolar. 

O POVO solicitou informações sobre o caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta. 

Leia mais


 


 

 

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar