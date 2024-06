Mulher de 30 anos é morta a tiros em Acopiara

Uma mulher de 30 anos foi morta a tiros no município de Acopiara, a 350 quilômetros de Fortaleza, neste sábado, 29.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), o crime ocorreu dentro de um imóvel. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense do Ceará foram acionadas para a ocorrência.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme o órgão, as diligências seguem em andamento para a prisão dos envolvidos. O POVO apurou qu vítima era identificada como Antônia Érica Pereira e estava na casa de familiares quando foi morta.