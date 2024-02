Casal suspeito de deixar filhos pedirem esmola é detido em Acopiara

Policiais foram informados de que o casal ficava com o dinheiro arrecadado. Dois mandados de prisão em aberto contra um dos suspeitos também foram identificados pelos agentes

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Militar do Ceará recebeu informações sobre uma ocorrência de lesão corporal dolosa contra uma mulher.

Os policiais militares identificaram o casal suspeito, uma mulher de 35 anos e o companheiro dela, de 33 anos. Os agentes ainda foram informados de que o casal permitia que os filhos pedissem esmola e ficava com o dinheiro arrecadado.

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Municipal de Acopiara, onde foi instaurado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelos crimes de lesão corporal dolosa e abandono intelectual.

Segundo o artigo 247 do Código Penal, configura abandono intelectual “permitir alguém que menor de 18 anos, sujeito a seu poder ou confiado à sua guarda ou vigilância: mendigue ou sirva a mendigo para excitar a comiseração pública”.

Na delegacia, os policiais também identificaram dois mandados de prisão em aberto contra o homem, expedidos pela comarca de Sousa, no estado da Paraíba. Um deles por tráfico ilícito de drogas e o outro por embriaguez ao volante.

Após os procedimentos na delegacia, o homem foi colocado à disposição do Poder Judiciário.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.